Российский флот получит до конца года более пяти новых военных кораблей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Несколько кораблей и судов получат российские военные моряки до конца года, в том числе подлодку, фрегат и корвет, сообщил в субботу главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Как он рассказал на заседании Военного совета ВМФ, планируется, что до конца декабря будет спущена на воду вторая подводная лодка "Волхов", в серии подводных лодок этого проекта, строящихся для Тихоокеанского флота.

Его слова привел официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

Главком отметил, что до конца 2019 года в состав ВМФ войдут фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения.

Он сообщил также, что в настоящее время завершается ремонт атомной подводной лодки "Вепрь", большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и гидрографического судна "Ромуальд Муклевич".

Кроме того, будет продолжена программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей.