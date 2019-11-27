Поиск

В Иркутске у вербовщика ИГ из Таджикистана изъяли арсенал оружия

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Иркутские следователи предъявили обвинение прибывшему из Таджикистана приверженцу террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в вербовке новых членов группировки, у него изъят арсенал оружия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс". По версии следствия, 26-летний мигрант, являясь активным сторонником ИГ, убеждал своих знакомых присоединиться к экстремистской организации, участвовать в боя на ее стороне, а после получения боевого опыта поехать в Сирию и продолжить заниматься там терроризмом, отмечается в пресс-релизе.

Следователи установил, что мужчина "был активным участником банды", которая орудовала в Иркутске, занималась похищениями людей, вымогательствами и торговлей огнестрельным оружием. "От действий банды пострадали девять человек", - отметили в СКР.

"В ходе обысков совместно с сотрудниками полиции и ФСБ изъяты боеприпасы и 14 единиц оружия, из них четыре автомата и 10 пистолетов. По месту жительства обвиняемого обнаружено большое количество религиозной литературы, флеш-карта с аудиофайлами", - говорится в сообщении ведомства. Лингвистическое исследование показало, что эти аудиозаписи содержат сведения, оправдывающие терроризм и экстремизм, добавили в СКР.

Задержанный по решению суда был арестован. Фигуранту предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, в том числе ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч.3 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство организованной группой), ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека организованной группой), добавили в пресс-службе.

В сентябре власти Грузии сообщали, что выдали Москве подозреваемого в России в терроризме Рамзана Ахиадова. Мужчина обвиняется в РФ в вербовке людей в ИГ, а также в участии в боях на стороне этой группировки.

Иркутск Таджикистан Исламское государство СКР

Новости по теме

Новости

Житель Ижевска пытался продать иностранцам секретные военно-космические разработки

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Одной из версий убийства главы центра "Э" в Ингушетии стала кровная месть

Чемезов просил Путина согласовать сертификацию авиатехники за рубежом по договорам МАК

Чемезов просил Путина согласовать сертификацию авиатехники за рубежом по договорам МАК
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Источник сообщил о троих обвиняемых в убийстве начальника ингушского центра "Э"

Источник сообщил о троих обвиняемых в убийстве начальника ингушского центра "Э"

Сын Николая Патрушева учредил АНО "Центр "Арктические инициативы"

Движение на серой ветке московского метро прерывалось из-за пассажира на рельсах

Что случилось этой ночью: среда, 27 ноября

Российские туристы пострадали в аварии с автобусом на Доминикане

Суд 5 декабря рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова

Греф призвал не обязывать банки принимать юридически значимые решения на основе биометрии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');