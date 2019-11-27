В Иркутске у вербовщика ИГ из Таджикистана изъяли арсенал оружия

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Иркутские следователи предъявили обвинение прибывшему из Таджикистана приверженцу террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в вербовке новых членов группировки, у него изъят арсенал оружия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс". По версии следствия, 26-летний мигрант, являясь активным сторонником ИГ, убеждал своих знакомых присоединиться к экстремистской организации, участвовать в боя на ее стороне, а после получения боевого опыта поехать в Сирию и продолжить заниматься там терроризмом, отмечается в пресс-релизе.

Следователи установил, что мужчина "был активным участником банды", которая орудовала в Иркутске, занималась похищениями людей, вымогательствами и торговлей огнестрельным оружием. "От действий банды пострадали девять человек", - отметили в СКР.

"В ходе обысков совместно с сотрудниками полиции и ФСБ изъяты боеприпасы и 14 единиц оружия, из них четыре автомата и 10 пистолетов. По месту жительства обвиняемого обнаружено большое количество религиозной литературы, флеш-карта с аудиофайлами", - говорится в сообщении ведомства. Лингвистическое исследование показало, что эти аудиозаписи содержат сведения, оправдывающие терроризм и экстремизм, добавили в СКР.

Задержанный по решению суда был арестован. Фигуранту предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, в том числе ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч.3 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство организованной группой), ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека организованной группой), добавили в пресс-службе.

В сентябре власти Грузии сообщали, что выдали Москве подозреваемого в России в терроризме Рамзана Ахиадова. Мужчина обвиняется в РФ в вербовке людей в ИГ, а также в участии в боях на стороне этой группировки.