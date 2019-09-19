Грузия выдала России предполагаемого вербовщика ИГ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в России в терроризме Рамзан Ахиадов экстрадирован из Грузии в РФ, сообщила журналистам министр юстиции республики Тея Цулукиани.

По ее информации, Ахиадов обвиняется в РФ в вербовке людей в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), а также в участии в боевых действиях на стороне ИГ в 2013-2015 годах.

Министр сообщила, что в Грузию Ахиадов въехал с территории Турции, где также занимался деятельностью, связанной с терроризмом.

По словам главы Минюста, грузинская сторона получила от РФ письменные гарантии того, что Ахиадов не будет подвергнут пыткам, а его права не будут нарушены. Цулукани подчеркнула, что экстрадиция была осуществлена с соблюдением международных стандартов.