В "Газпром энерго" в ДТП с десятью пострадавшими обвинили водителя автобуса

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, который столкнулся с электричкой на территории Астраханского газоперерабатывающего завода, поехал через пути на красный свет, сообщили в пресс-службе "Газпром энерго", ссылаясь на предварительную информацию. Завод входит в структуру "Газпрома".

Столкновение произошло утром в среду. По данным МВД, пострадали десять человек, по данным МЧС - четверо.

Автобус переводил работников Южного филиала ООО "Газпром энерго". Транспортные услуги компании оказывает ООО "Автокомплекс". Водитель пострадавшего автобуса работает на маршруте второй день, сообщили в "Газпром энерго".

"Всего в автобусе находилось 15 человек. Всем пострадавшим на месте оказана первая медицинская помощь. Водитель от медицинской помощи отказался. На данный момент ведется расследование", - добавили в пресс-службе.

"Газпром энерго" известно о госпитализации четырех пострадавших.