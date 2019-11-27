В столкновении электрички и автобуса под Астраханью пострадали десять человек

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Красноярском районе Астраханской области автобус Kia столкнулся с электричкой. По предварительным данным, пострадали десять человек, сообщили в управлении МВД по региону.

На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

МЧС уточнило, что это был автобус ЛИАЗ и что в результате столкновения поезд не сошел с рельсов.

Информация об аварии поступила в 08:15 по местному времени (07:15 по московскому), - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления ведомства. Автобус принадлежал "Газпром-энерго" и в нем ехали рабочие Астраханского газоперерабатывающего завода. Авария произошла на территории этого предприятия и на движении транспорта не сказалась.

По данным МЧС, пострадали четыре человека, находившиеся в автобусе.