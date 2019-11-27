Белоруссию назвали крупнейшим источником нелегальных сигарет в России

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшим источником нелегального табака в России остаётся Белоруссия, сигареты белорусского производства занимают 36% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в РФ, следует из исследования табачного рынка, проведенного компанией Nielsen в III квартале 2019 года.

Сигареты, произведенные в Казахстане, составляют 8,9% нелегального рынка в РФ, за ними следует Армения с долей в 8,8%, отмечается в пресс-релизе по итогам исследования.

В целом страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются источником каждой второй пачки, реализуемой без уплаты налогов в российский бюджет, и занимают 55,4% черного рынка.

Вторым по величине источником нелегальной табачной продукции остаются страны дальнего зарубежья, доля которых составляет 15,7%. На третьем месте - сигареты российского производства с подозрительной акцизной маркой, на них приходится 9,6% нелегального рынка, отмечается в пресс-релизе Nielsen.

Среди российских городов-миллионников абсолютный антирекорд принадлежит Ростову-на-Дону, где нелегальные сигареты, продающиеся без уплаты налогов, составляют 50,9% рынка.

Новым трендом стал высокий уровень распространения нелегальных сигарет в мегаполисах. В Москве их доля, по данным исследования, составила 7,3%, в Санкт-Петербурге - 6%.

В целом доля нелегальных сигарет на рынке России составляет 15,6%. По экспертным оценкам, из-за роста доли нелегальной табачной продукции потери федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 года могут дойти до 100 млрд рублей, подсчитали в Nielsen. В 2018 году отрасль направила в федеральный бюджет 583 млрд рублей от уплаты акциза и 113 млрд рублей - от уплаты НДС.

Как заявила вице-президент японской табачной компании JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Галина Родина, процитированная в пресс-релизе, основной причиной роста черного рынка является кратная разница в цене между легальной и нелегальной продукцией. "С нелегальных сигарет не уплачивается акциз и другие налоги, а стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза. Сегодня средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 115 рублей, из которых 62 рубля - это минимальная налоговая составляющая, в то время как нелегальная продукция продается в рознице по цене 40-50 рублей за пачку", - сказала он, отметив необходимость последовательных и системных усилий государства в борьбе с этой проблемой.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко заявил, что для того, чтобы переломить тенденцию и кардинально решить эту проблему, необходим комплексный подход. Речь, прежде всего, идёт о консолидации ответственности за регулирование, усиление контрольно-надзорной деятельности и развитие отрасли в едином ведомстве в правительстве.

Руководитель "БАТ Россия" по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игорь Черкасский считает, что для стабилизации ситуации необходимо, в первую очередь, ускорить принятие законопроектов, ужесточающих ответственность за нарушения в сфере табачной торговли, и взять нелегальный рынок табачной продукции под жесткий контроль правоохранительных органов на местах.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Илона Миртова отметила, что тенденция роста доли нелегальных сигарет будет сохраняться, поскольку цена на легальную продукцию становится недоступной для потребителя.