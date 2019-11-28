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Главу Минздрава Ростовской области задержали по делу о превышении полномочий

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, вместе с ней задержаны еще несколько сотрудников этого министерства, но пока "рано говорить о степени виновности задержанных".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ростовская область Татьяна Быковская

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