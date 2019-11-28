Поиск

По делу главы ростовского Минздрава прошли обыски в центре по обращению с медотходами

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в комплексе "Центр 100 Ростов-на-Дону" по делу министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, задержанной в четверг по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Центр специализируется на утилизации медицинских отходов.

ФАС в октябре сообщила о возбуждении дела в отношении министерства здравоохранения Ростовской области, областной клинической больницы № 2, городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, Дома ребенка №4, городской больницы скорой медицинской помощи в Новочеркасске и ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону". Там были выявлены признаки антиконкурентного соглашения между органом государственной власти субъекта РФ, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом.

Признаки нарушения при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области обнаружили в 2017-2018 годах.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и несколько чиновников ведомства задержаны в рамках расследования уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Также стало известно о задержании ее заместителя в рамках этого же дела.

По данным источника агентства "Интерфакс", сотрудники ФСБ проводят следственные действия в министерстве здравоохранения Ростовской области, а также по месту жительства нескольких сотрудников министерства.

Быковская была назначена министром здравоохранения Ростовской области в декабре 2004 года, до этого она в течение трех лет занимала должность первого заместителя главы Ростовского отделения Фонда обязательного медстрахования (РОФОМС). Имеет государственную награду - медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ростовская область Татьяна Быковская

Новости по теме

Новости

В МВД заявили о снижении количества погибших в ДТП в России

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Что произошло за день: четверг, 28 ноября

В Думу внесены поправки об обязательном психиатрическом обследовании преподавателей

В Думу внесены поправки об обязательном психиатрическом обследовании преподавателей

По делу братьев Магомедовых заочно арестованы еще два бизнесмена

"Газпром", МММ и ЮКОС названы самыми известными компаниями начала 90-х в России

"Газпром", МММ и ЮКОС названы самыми известными компаниями начала 90-х в России

Российские военные успешно запустили баллистическую ракету "Тополь" в сторону Казахстана

Российские военные успешно запустили баллистическую ракету "Тополь" в сторону Казахстана

Матвиенко пообещала обнародовать законопроект о домашнем насилии 29 ноября

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

Ученые заявили о массовой гибели сибирских птиц в Индии

Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Christofari

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');