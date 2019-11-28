По делу главы ростовского Минздрава прошли обыски в центре по обращению с медотходами

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в комплексе "Центр 100 Ростов-на-Дону" по делу министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, задержанной в четверг по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Центр специализируется на утилизации медицинских отходов.

ФАС в октябре сообщила о возбуждении дела в отношении министерства здравоохранения Ростовской области, областной клинической больницы № 2, городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, Дома ребенка №4, городской больницы скорой медицинской помощи в Новочеркасске и ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону". Там были выявлены признаки антиконкурентного соглашения между органом государственной власти субъекта РФ, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом.

Признаки нарушения при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области обнаружили в 2017-2018 годах.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и несколько чиновников ведомства задержаны в рамках расследования уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Также стало известно о задержании ее заместителя в рамках этого же дела.

По данным источника агентства "Интерфакс", сотрудники ФСБ проводят следственные действия в министерстве здравоохранения Ростовской области, а также по месту жительства нескольких сотрудников министерства.

Быковская была назначена министром здравоохранения Ростовской области в декабре 2004 года, до этого она в течение трех лет занимала должность первого заместителя главы Ростовского отделения Фонда обязательного медстрахования (РОФОМС). Имеет государственную награду - медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени.