В Смольном сообщили об инвалидности у каждого десятого петербуржца

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге проживают больше 580 000 инвалидов при общей численности населения 5,3 млн человек. Об этом сообщила зампред городского комитета по социальной политике Галина Колосова.

Больше 80% процентов из них составляют люди пенсионного возраста, около 3% - дети. Чаще всего причиной инвалидности становятся нарушения опорно-двигательного аппарата (20,7%), зрения и слуха.

Колосова сообщила, что программа "Доступная среда" по снижению барьеров для людей с инвалидностью продлена до 2025 года. С 2019 года в городе начали развивать маршруты для таких граждан. Многие инвалиды трудоустроены в транспортных организациях и занимаются решением вопросов доступной среды. Профильные комитеты также решают проблему занижения бордюрных камней и специальных пешеходных переходов.

При этом из новостроек для инвалидов доступны только 3%, отметила чиновница.