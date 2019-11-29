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Мосгорсуд отклонил жалобу оппозиции на взыскание с них 1,2 млн рублей по иску "Мосгортранса"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляцию оппозиционеров на решение Коптевского суда, который в сентябре взыскал с них 1 218 581 руль и 58 копеек в пользу "Мосгортранса". Транспортное предприятие добивалась компенсации ущерба, понесенного из-за акции 27 июля. 1 млн 218 тыс. 591 руб. 58 коп

Ответчики по иску - Алексей Навальный, его соратник Георгий Албуров, начальник московского штаба Навального Олег Степанов, а также выдвигавшиеся в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов и Владимир Милов. Истцы считают их организаторами несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Иск к Албурову Коптевский суд отклонил.

В "Мосгортрансе" утверждают, что из-за протестов 27 июля в городе были задержки в движении транспорта из-за перекрытых улиц. Улицы перекрывали именно протестующие, считают на предприятии. Из-за вынужденного простоя компания понесла убытки.

Ответчики не признали эти требования.

Иски к организаторам протестов 27 июля и 3 августа подавали также "Московский метрополитен", ГБУ "Московские автодороги" и ряд предприятий общепита.

Мосгорсуд Мосгортранс Алексей Навальный Юлия Галямина Любовь Соболь Коптевский суд

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