Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн руб.

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении более 1,2 млн рублей убытков из-за простоя транспорта.

"Решением суда исковые требования ГУП "Мосгортранс" удовлетворены в полном объеме. С ответчиков взыскано 1 млн 218 тыс. 591 руб. 58 коп.", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров, которые, согласно исковому заявлению, были организаторами акции 27 июля.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров, которые, согласно исковому заявлению, были организаторами акции 27 июля.

Вместе с тем суд отклонил исковые требования к Албурову, и он исключен из числа ответчиков.

По данным "Мосгортранса", 27 июля в центре Москвы и других частях города из-за того, что участники несогласованных акций перекрыли проезжую часть, произошли задержки общественного транспорта, и предприятие понесло убытки из-за его простоя.

Ответчики требования ГУП не признали. Представитель Соловьева - адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин просил прекратить производство по иску, как как описываемые в нем события рассматриваются в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и не могут быть установлены в гражданском процессе, однако суд ему отказал.

Это не единственный иск, поданный к этому составу ответчиков из-за событий 27 июля. В среду, 11 сентября, Коптевский суд рассмотрит заявление ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" о взыскании с организаторов акции почти 11,5 млн рублей.

В центре Москвы 27 июля прошла не санкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, на ней задержали больше тысячи человек. Позже было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.