Росгвардия сочла "Артек" в Крыму уязвимым для террористов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Требования антитеррористической безопасности в международном детском центре "Артек" в Крыму не соответствуют нормам закона по ряду направлений, сообщил командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ Олег Козлов.

Проблемные области остаются, даже несмотря на уже проведенные мероприятия, сказал он в пятницу на заседании при полпреде РФ в ЮФО.

Козлов уточнил, что требованиям антитеррористической защищенности не соответствует ограждение по периметру центра, который, кроме того, не оснащен техническими средствами охраны. Также не оборудованы техническими средствами места, где находится охрана.

Козлом добавил, что наличие на территории объекта частного жилищного фонда и пролегание в нем маршрута общественного транспорта осложняет контрольно-пропускной режим и снижает защищенность лагеря.

Он также отметил, что на территории "Артека" также постоянно выходят из строя инженерно-технические средства охраны, и чинят их несвоевременно.