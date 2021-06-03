Мишустин выделил 33,8 млрд рублей на развитие "Артека"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство утвердило программу развития международного детского центра "Артек" до конца 2025 года с общим объемом финансирования в 33,8 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа предполагает завершение реконструкции и модернизации лагеря, начатых в 2014 году. Задача - превратить "Артек" к 2025 году в одну из лучших международных площадок по созданию и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей. В результате общеобразовательная школа "Артека" должна войти в топ-100 рейтинга школ России, объяснили в пресс-службе правительства.

В 2024 году в "Артеке" откроется один из самых крупных объектов программы - лагерь "Солнечный", способный принимать тысячу детей в смену. На его территории построят центр инновационных образовательных технологий. С остальными лагерями "Артека" "Солнечный" соединит новая дорога.

"Артек" был создан в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь. Постепенно он вырос в один из крупнейших комплексов детского отдыха.

С осени 2014 года в "Артеке" начали перестраивть все корпуса и строить новые. На данный момент уже отремонтировано девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный".

В 2016 году школа "Артека" получила лицензию на образовательную деятельность в области дошкольного, общего и дополнительного образования. Учебные занятия в "Артеке" проходят также в крымских музеях и парках, на берегу моря и в ходе экскурсий по Южному берегу Крыма.