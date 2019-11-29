Космический грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-12" затоплен в Тихом океане

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-12" после расстыковки с Международной космической станцией (МКС) вошел в плотные слои атмосферы и был затоплен в Тихом океане, сообщили "Интерфаксу" в ЦНИИмаше.

"В 17:19 фрагменты ТГК "Прогресс МС-12" были затоплены в несудоходном районе Тихого океана", - сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш.

Расстыковка корабля и МКС состоялась в 13:25 по Москве в пятницу, затем в 16:39 двигательная установка выдала тормозной импульс, который позволил кораблю сойти с орбиты и войти в плотные слои атмосферы, где он разрушился, несгоревшие фрагменты упали в океан.

"Прогресс МС-12" был отправлен в космос 31 июля с Байконура. Он добрался до МКС за 3 часа 19 минут по трехвитковой схеме. Таким образом, "Прогресс МС-12" установил рекорд по времени полета с Земли до станции. Предыдущий рекорд принадлежал кораблю "Прогресс МС-11", который в апреле 2019 года затратил 3 часа 21 минуту на "дорогу" от Байконура к МКС.

Через неделю к МКС отправится новый космический грузовик "Прогресс МС-13". Изначально его полет планировался на 1 декабря, но из-за неисправного трубопровода, который пришлось заменить, старт перенесли на 6 декабря со стыковкой 9 декабря. На станции его встретит международный экипаж в составе командира Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) и бортинженеров Александра Скворцова, Олега Скрипочки ("Роскосмос"), а также Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Меир (НАСА). Им предстоит разгрузить корабль, который доставит продовольствие, воду, топливо, запас воздуха и оборудование для научной программы МКС.