Грузовой "Прогресс" установил новый рекорд полета к МКС

Транспортный корабль побил апрельский рекорд, долетев к МКС на две минуты раньше

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12" Фото: КЦ"Южный"/ЦЭНКИ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", стартовавший в среду днем с космодрома Байконур, долетел и пристыковался к Международной космической станции (МКС) за рекордно быстрое время. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами госкорпорации "Роскосмос".

В 15:10 по московскому времени с Байконура взлетела ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовиком. Его стыковка в автоматическом режиме состоялась в 18:29 по Москве Таким образом, продолжительность полета составила 3 часа 19 минут вместо запланированных 3 часов 25 минут.

Корабль доставил на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более 1 тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах.

В укладке грузового отсека - научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

На МКС работают россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг Эндрю Морган и Кристина Кук, а также астронавт из Италии Лука Пармитано.

Предыдущий рекорд принадлежал кораблю "Прогресс МС-11", который в апреле 2019 г. затратил 3 часа 21 минуту на дорогу от Байконура к МКС.