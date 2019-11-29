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Министр здравоохранения Ростовской области отправлена под домашний арест

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской, подозреваемой в превышении должностных полномочий, в виде домашнего ареста.

"В удовлетворении ходатайства следователя (об аресте - ИФ) отказать", - сказал судья. Чиновница будет находиться под домашним арестом до 27 января по адресу фактического проживания - в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области.

Судья отметил, что министр, а также ее заместитель Станислав Беседовский, стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, поскольку заподозрены в нарушении антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции. По предварительным данным, чиновники нарушили закон при проведении госконтракта на оказание услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области. В частности, глава министерства нарушила ч.1 ст.46 (запрет на проведение переговоров с участником закупки) ФЗ о контрактной системе закупок.

Защита Быковской не намерена обжаловать решение суда о заключении подзащитной под домашний арест. "Мы бы не хотели даже домашнего ареста. Из двух зол (арест или домашний арест - ИФ) мы получили наименьшее", - сказала адвокат министра Татьяна Авакян журналистам вечером в пятницу.

О задержании Быковской в среду, 27 ноября, сообщал "Интерфаксу" информированный источник.

ФАС в октябре текущего года сообщила о возбуждении дела в отношении министерства здравоохранения Ростовской области, а также ряда больниц региона, где были выявлены признаки антиконкурентного соглашения между местными властями, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом.

Выявленные нарушения в сфере антимонопольного законодательства при проведении закупок стали причиной возбуждения уголовного дела в отношении министра Быковской и ряда чиновников ведомства.

Быковская была назначена министром здравоохранения Ростовской области в декабре 2004 года, до этого она в течение трех лет занимала должность первого заместителя главы Ростовского отделения Фонда обязательного медстрахования (РОФОМС).

Татьяна Быковская Ростовская область Татьяна Авакян Ростов-на-Дону

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