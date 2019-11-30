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В результате падения вертолета вблизи Абрау-Дюрсо погиб пилот

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Частный вертолет разбился под Новороссийском, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, авария произошла вблизи Абрау-Дюрсо. Вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся. Находившийся на борту пилот погиб, сказал собеседник агентства.

Владелец вертолета пока не установлен.

Источник уточнил, что вертолет марки Robinson 66 принадлежал ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо".

Этот вертолет вмещает до пяти человек, сказал он.

Другой источник сообщил позже "Интерфаксу", что крушение произошло около 10:00 по Москве. Как рассказал собеседник агентства, на борту находился один человек - командир Юрий Королев, он погиб.

По его словам, после падения вертолет загорелся. В настоящее время огонь ликвидирован.

Известно, что Королев являлся руководителем НП "Воздушный транспорт Абрау".

Новороссийск Абрау-Дюрсо Robinson

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