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После крушения вертолета под Абрау-Дюрсо возбудили уголовное дело

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту падения вертолета марки Robinson в районе поселка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ в субботу.

Как отметили в пресс-службе, дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Отмечается, что вертолет принадлежал Центру винного туризма. Он выполнял полет из поселка Дюрсо в город Анапу. В результате падения погиб пилот.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее источник сообщал, что в результате крушения вертолета погиб пилот - Юрий Королев. На борту он находился один.

Известно, что Королев являлся руководителем НП "Воздушный транспорт Абрау".

Новороссийск Абрау-Дюрсо Дюрсо Robinson СКР

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