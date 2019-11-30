Спасатели эвакуировали рыбаков с оторвавшейся льдины на Волге

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Спасены все девять рыбаков, оказавшихся на дрейфующей по Волге льдине в Килемарском районе Марий Эл, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель республиканского управления МЧС.

По его словам, в момент прибытия спасателей на льдине находились шесть рыбаков, еще трое смогли добраться до берега самостоятельно. Госпитализация никому не потребовалась, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что днем в субботу льдина с девятью рыбаками оторвалась и дрейфует по Волге.