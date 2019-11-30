МИД РФ объяснил отказ чешской делегации в полете Москва-Казань

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Чешской делегации министерства сельского хозяйства было отказано в полете из Москвы в Казань из-за несоблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС, соответствующее заявление сделала пресс-служба Министерства иностранных дел России.

"В связи с появлением в СМИ различных домыслов о причинах сложностей с организацией перелета 27 ноября с.г. из Москвы в Казань делегации Министерства сельского хозяйства Чехии во главе с его руководителем М. Томаном хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС", - сообщили в МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что подобное происходит не в первый раз.

"Констатируем, что подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур допускается чешскими партнерами не в первый раз", - заявляет пресс-служба.

Ранее власти страны потребовали у российской стороны объяснений по недопуску самолета министра сельского хозяйства Мирослова Томана из Москвы в Казань. Там он должен был встретиться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для знакомства с инвестпроектами.