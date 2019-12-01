Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 декабря

Авиакатастрофа самолета в США, реформа страхования банковских вкладов, объяснения МИД РФ по поводу отказа чешской делегации в полете

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Девять человек погибли в авиакатастрофе в США. Среди погибших двое детей и пилот самолета.

- Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов. В законопроекте говорится о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 млн до 10 млн рублей и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.

- МИД РФ объяснил отказ чешской делегации в полете Москва-Казань. Делегация министерства сельского хозяйства не соблюла требования таможенного законодательства ЕАЭС, причем сделала это не в первый раз, сообщили в пресс-службе.

- Дипломаты РФ назвали заявление госдепа по СМИ-иноагентам вмешательством в дела РФ. "Прекратите вмешиваться во внутренние дела России", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере российской дипмиссии. Как заявили в посольстве, "после дела россиянки Марии Бутиной никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США и свободно выражать своё мнение".