Пятиэтажный дом в Ярославле, где в квартире взорвался газ, эвакуирован

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Жильцы дома в Ярославле, где вечером в субботу произошел взрыв бытового газа - эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Михаил Козлов.

"Полная эвакуация дома, один человек пострадал", - сказал Зверев.

Он не сообщил точное число эвакуированных жильцов.

По его словам, пострадавшему 18 лет, он госпитализирован с ожогами второй степени.

"Ожидается прибытие представителей местной администрации для решения о временном размещении жильцов дома", - добавил Зверев.

Причины взрыва устанавливаются.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в пятиэтажке в Ярославле взорвался бытовой газ, пострадал один человек. Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина.