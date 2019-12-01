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Пятиэтажный дом в Ярославле, где в квартире взорвался газ, эвакуирован

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Жильцы дома в Ярославле, где вечером в субботу произошел взрыв бытового газа - эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Михаил Козлов.

"Полная эвакуация дома, один человек пострадал", - сказал Зверев.

Он не сообщил точное число эвакуированных жильцов.

По его словам, пострадавшему 18 лет, он госпитализирован с ожогами второй степени.

"Ожидается прибытие представителей местной администрации для решения о временном размещении жильцов дома", - добавил Зверев.

Причины взрыва устанавливаются.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в пятиэтажке в Ярославле взорвался бытовой газ, пострадал один человек. Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина.

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