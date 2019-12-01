В Ярославле назвали попытку суицида возможной причиной взрыва газа в доме

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Причиной взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Ярославле могла стать попытка самоубийства одного из жильцов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"Суицид - одна из рассматриваемых версий", - сказал он.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ярославле. Эпицентр взрыва был в одной из квартир. Пострадал 18-летний молодой человек. Его госпитализировали с ожогами второй степени в реанимацию.

15 семей были эвакуированы.

Региональное управление СКР и прокуратура Ярославской области в связи со случившимся проводят проверки.