Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ярославле повредил две квартиры, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

"В результате взрыва в третьем подъезде пострадало две квартиры", - сказал он.

По словам Бочарова, по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациями предложено ввести в районе режим ЧС.

Утром в воскресенье специалисты должны обследовать подъезд, в котором произошел взрыв, на предмет состояния квартир.

"Остальные подъезды признаны безопасными (для жизни), после подключения электричества они будут заселены", - отметил глава регионального МЧС.

Бочаров подчеркнул, что подъезд, в котором произошел взрыв, будет взят под охрану, людей временно расселят.

"15 (эвакуированных из подъезда) семей будут частично размещены у родственников. Те, кто будет нуждаться в размещении - планируется их разместить в гостинице "Которосль". Мэрией предоставлено три автобуса для эвакуации людей в гостиницу", - сказал Бочаров.

Он добавил, что причины происшествия установит Следственный комитет, эпицентр взрыва был в квартире.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ярославле. Пострадал 18-летний молодой человек. Его госпитализировали с ожогами второй степени, жизни пострадавшего ничего не угрожает.