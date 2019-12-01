Поиск

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ярославле повредил две квартиры, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

"В результате взрыва в третьем подъезде пострадало две квартиры", - сказал он.

По словам Бочарова, по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациями предложено ввести в районе режим ЧС.

Утром в воскресенье специалисты должны обследовать подъезд, в котором произошел взрыв, на предмет состояния квартир.

"Остальные подъезды признаны безопасными (для жизни), после подключения электричества они будут заселены", - отметил глава регионального МЧС.

Бочаров подчеркнул, что подъезд, в котором произошел взрыв, будет взят под охрану, людей временно расселят.

"15 (эвакуированных из подъезда) семей будут частично размещены у родственников. Те, кто будет нуждаться в размещении - планируется их разместить в гостинице "Которосль". Мэрией предоставлено три автобуса для эвакуации людей в гостиницу", - сказал Бочаров.

Он добавил, что причины происшествия установит Следственный комитет, эпицентр взрыва был в квартире.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ярославле. Пострадал 18-летний молодой человек. Его госпитализировали с ожогами второй степени, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ярославская область

Новости по теме

Новости

В Балашихе ликвидировали возгорание храма XVIII века

Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов

Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов

Что произошло за день: суббота, 30 ноября

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Российский флот получит до конца года более пяти новых военных кораблей

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Экс-доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву для психиатрической экспертизы

У здания Минздрава в Москве начались одиночные пикеты против сокращения врачей

РПЦ не согласилась с поголовной проверкой водителей на алкоголизм

"Аэрофлот" прекратит предупреждать о начале посадки на рейс по СМС

"Аэрофлот" прекратит предупреждать о начале посадки на рейс по СМС

Одного из руководителей свердловского СК обвинили в получении взятки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');