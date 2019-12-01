Буксир Тихоокеанского флота спас терпящих бедствие рыбаков в Японском море

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж морского спасательного буксира Тихоокеанского флота (ТОФ) в ночь на воскресенье спас двух рыбаков на пластиковой лодке, терпящих бедствие в заливе Петра Великого, сообщила пресс-служба флота.

"Оперативная служба ТОФ получила оповещение от регионального морского спасательно-координационного центра во Владивостоке том, что в Японском море терпит бедствие лодка с двумя рыбаками на борту. В район источника сигнала морской спасательный буксир МБ-92", - говорится в сообщении.

Буксир, как уточняется, обнаружил пластиковую рыбацкую лодку с навесным мотором в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаки благополучно приняты на борт, им оказана первая медицинская помощь.

В настоящее время судно ТОФ со спасенными следует во Владивосток.

Также в готовности подключиться к поиску находился самолет морской авиации флота, однако этого не потребовалось.