Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в южнокорейский Пусан

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" во вторник совершил деловой заход в порт Пусан (Республика Корея), сообщает пресс-служба ТОФ.

"На церемонии торжественной встречи командира отряда капитана первого ранга Александра Шварца и командиров кораблей от имени южнокорейских моряков приветствовал командир десантного вертолётоносца корабля-дока "Токто" капитан первого ранга Ким Ён Син", - говорится в сообщении.

В порту пройдет рабочее совещание по вопросам материально-технического обеспечения российского отряда в период стоянки.

Кроме того, в Пусане запланированы протокольные визиты российских моряков к командованию ВМС Южной Кореи и гражданским властям города.

Согласно плану дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, визит российских кораблей в Южную Корею завершится 21 декабря.

Российские моряки вышли из Владивостока в дальний трехмесячный поход в Азиатско-Тихоокеанский регион 1 октября.