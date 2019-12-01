В Забайкалье десять человек погибли в опрокинувшемся в реку автобусе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус перевернулся в Забайкалье, сообщает ГИБДД. По данным ведомства, погибли десять человек, пять пострадали.

В ГИБДД уточнили, что автобус KIA Granbird следовавал по маршруту Сретенск - Чита. В нем находились 43 человека. Из-за разрыва переднего колеса автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, наиболее тяжелых пострадавших будут эвакуировать вертолетами.

Ранее другой источник сообщал, что автобус принадлежит местной турфирме. Все пассажиры - граждане РФ, иностранцев среди пассажиров не было. По данным собеседника агентства, автобус выполнял заказной нерегулярный рейс, он перевозил 43 пассажиров.

Водитель автобуса, по данным источника, был трезв.

Собеседник агентства также сообщил, что автобус был произведен в Китае.