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Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15 человек

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15 человек
Архивное фото
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пятнадцать человек, по уточненным данным, погибли в результате падения автобуса с моста в реку в Забайкальском крае, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Без признаков жизни - 15 человек, еще 10 осматривают медики и оказывают помощь, двоих наиболее тяжелых эвакуируют вертолетом", - сказал он.

Как отметил собеседник агентства, пострадали 18 человек, шесть уже доставлены в ЦРБ.

Ранее ГИБДД России сообщало о десяти погибших.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что автобус рухнул в реку Куенга с высоты шесть метров. Пострадавших доставляют в больницу города Сретенска. Прокуратура Забайкальского края начала проверку.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что информация о погибших и пострадавших уточняется, на место выехал глава региона.

Между тем, как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета России, в связи с гибелью пассажиров автобуса в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

По данным следствия, авария произошла 1 декабря около 15:00 в Сретенском районе края. Автобус KIA Granbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 км от Сретенска.

На место происшествия были направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления СК. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии, отметили в комитете.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что попавший в ДТП автобус принадлежит местной турфирме. По его данным, все пассажиры - граждане России, иностранцев среди них не было. Собеседник агентства добавил, что автобус выполнял заказной нерегулярный рейс, он перевозил 43 человек. Его водитель, по данным источника, был трезв.

Забайкальский край

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