РЖД запустят online-продажи ж/д и авиабилетов на зарубежных направлениях

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" с 2020 года с внедрением интегрированной мультимодальной пассажирской платформы планирует запустить на сайте продажи билетов на несколько видов транспорта, в том числе железнодорожных и авиабилетов на зарубежных направлениях, заявил журналистам директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин.

По его словам, в новой платформе будут интегрированы, в первую очередь, продажи железнодорожных, автобусных и авиабилетов, при этом ведется работа над включением в платформу такси. Чаркин отметил, что доступны будут билеты не только по России, но и "за границу тоже".

Система поиска билетов на сайте РЖД будет интегрирована с системами бронирования, такими как, например, Amadeus, добавил топ-менеджер.

На сайте также можно будет купить ж/д билеты на поезда европейских перевозчиков: Trenitalia (Италия), Deutsche Bahn (Германия), также рассматривается SNCF (Франция).

"И даже водный транспорт тоже интегрируем. Уже сейчас по Якутии запущена возможность приобрести билет на паром и поезд. Мы смотрим на Карелию с точки зрения водного транспорта и смотрим на Петербург с точки зрения комплексной услуги (билет - ИФ) поезд и "Метеор", - добавил он.

Кроме того, на новой платформе можно будет приобрести билеты на междугородние автобусы по России. РЖД также смотрит на сегмент бронирования гостиниц, но пока добавлять его не планируется.

Чаркин уточнил, что ж/д билеты будут продаваться без комиссии. По его словам, на сайте в приоритете будет показываться железная дорога, как альтернатива будут показаны мультимодальные маршруты.

Кроме того, РЖД строит систему аналитики на основе big data нового сайта, заявил он.

"Второе направление с точки зрения пассажиров - это аналитика, поскольку, как и с грузами, мы хотим использовать большие данные для того чтобы делать максимально точечно наше предложение для клиентов, и мы строим систему аналитики больших данных", - отметил топ-менеджер.

Он напомнил о существовании портала "Попутчик", которым, по словам Чаркина, пользуются "уже сейчас ежемесячно около миллиона", а всего в клиентской базе данных 10 млн человек.

Также "Российские железные дороги" оценят эффективность внедрения технологий по распознаванию лиц пассажиров.

"С одной стороны, да, мы понимаем, что было бы здорово сделать технологию безостановочного прохода пассажиров от вокзала до состава поезда, вопрос - какой эффект это даст", - сказал Чаркин, отметив, что в компании намерены изучить этот вопрос.

Первые вагоны с технологией по распознаванию лиц пассажиров в пригородных электропоездах могут появиться через полтора года, говорил гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в сентябре. По его мнению, для реализации проекта необходимо решить два базовых вопроса, связанных с установкой оборудования и получением соответствующей лицензии.