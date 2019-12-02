Около 27 млн рублей выплатят пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Власти Забайкальского края определили суммы компенсаций всем пострадавшим и семьям 19 погибших в ДТП с пассажирским автобусом, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшим средней и тяжелой степени будет выплачено по 400 тысяч, пострадавшим легкой степени - по 200 тысяч рублей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства края Андрея Кефера. По его словам, выплаты начнутся как можно скорее.

Средства на выплаты (порядка 25-27 млн рублей) будут выделены из резервного фонда правительства Забайкалья

В воскресенье автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск - Чита, упал с моста в реку Куэнга. В результате погибли 19 человек, в том числе водитель автобуса, еще 21 пассажир получил травмы и был госпитализирован.

По предварительной информации, причиной гибели людей стало лопнувшее у автобуса колесо. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей).

2 декабря в Забайкальском крае объявлен траур. В память о погибших в ДТП забайкальцы несут цветы и свечи к фонтану на вокзале в Чите.