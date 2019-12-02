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Власти Забайкалья объявили траур в регионе после гибели 19 человек в ДТП

Власти Забайкалья объявили траур в регионе после гибели 19 человек в ДТП
Ситуация на месте падения автобуса в реку с моста, 1 декабря 2019 года
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днём траура в регионе в связи с крупным ДТП в Сретенском районе, в результате которого погибли 19 человек и еще столько же пострадали, сообщает пресс-служба правительства края.

Осипов завреил, что правительство края окажет помощь всем родственникам пострадавших и погибших.

"Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днём траура", - сказал Осипов, слова которого приводит пресс-служба.

В день траура на всей территории Забайкальского края будут приспущены государственные флаги РФ, флаги Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.

Ранее траур объявили власти Сретенского района Забайкалья, где накануне произошла авария.

В воскресенье, 1 декабря, пассажирский автобус Сретенск-Чита с высоты 9-12 метров упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, еще столько же госпитализированы в три районные больницы. Водитель автобуса погиб.

По предварительной информации, авария произошла из-за разрыва переднего колеса автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены.

Забайкальский край Александр Осипов

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