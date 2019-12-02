"Аэрофлот" вновь не смог заключить контракт на ремонт запчастей SSJ-100

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" признал несостоявшимся объявленный в августе конкурс на техобслуживание и ремонт (ТОиР) запчастей своих 49 SSJ-100, следует из материалов закупки.

Конкурс включал три лота, первый, максимальной стоимостью $136,2 млн, - на формирование склада исправных запчастей с оплатой по ставке с летного часа. Второй лот - на техобслуживание и аренду шасси самолетов (до $18,3 млн), третий - на такие же работы в отношении вспомогательных силовых установок (до $33 млн). Услуги, призванные "обеспечить бесперебойную эксплуатацию" SSJ-100, должны оказываться до 2031 года.

Выбрать исполнителя планировалось 25 сентября, но несколько раз дату конкурса переносили, 20 ноября конкурсная комиссия все же подвела итоги мероприятия. На каждый лот было подано по одной заявке, от кого именно, не указано, при этом заявки на первый и третий лоты были отклонены.

По первому лоту участник предложил за свои услуги почти в два раза больше максимальной стоимости - $248,2 млн, по третьему - ограничил количество ремонтов на период действия договора до 85, хотя минимально должно быть 102 ремонта. С участником, подавшим заявку на второй лот, "Аэрофлот" решил заключить договор по максимальной цене, при этом участник должен получить подтверждение о поставке запчастей от французской Safran (изготавливает газогенераторы двигателей "суперджетов").

До сих пор техобслуживанием запчастей SSJ-100 "Аэрофлота" занимался производитель машин - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Контракт с ГСС был заключен в 2012 году и неоднократно продлевался как с единственным поставщиком. Но в 2018 году ГСС учредили сервисную структуру "Рапарт Сервисез", после чего в феврале этого года "Аэрофлот" объявил конкурс на техобслуживание компонентов "суперджетов".

Заявки подали и ГСС, и их "дочка", но обе были отклонены, так как существенно превышали максимальную стоимость закупки. Кроме того, "Рапарт Сервисез" предложила неполный в сравнении с техническим заданием список компонентов. В "Аэрофлоте" и ГСС воздержались от комментариев.

"Аэрофлот" был одним из стартовых эксплуатантов SSJ-100, первую машину компания получила в 2011 году. Проблемы с техобслуживанием "суперджетов" их заказчики испытывают до сих пор. В начале этого года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что над "объективными недостатками, связанными с послепродажным и сервисным обслуживанием SSJ-100, предстоит очень много работать". В программе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), говорил он, "запланированы деньги на формирование сетей послепродажного обслуживания, сервиса, пополнение так называемых страховых запасов".

В сентябре стало известно, что правительство распорядилось выделить из резервного фонда 4 млрд рублей производителю SSJ-100 на "формирование оборотного склада запасных частей" из не менее чем 700 компонентов, а также внедрение 64 "сервисных бюллетеней".