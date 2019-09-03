РФ выделит 4 млрд руб. на создание запаса запчастей для SSJ-100

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 4 млрд рублей производителю SSJ-100 на "формирование оборотного склада запасных частей" из не менее чем 700 компонентов, а также внедрение 64 "сервисных бюллетеней".

Соответствующее распоряжение от 31 августа подписал российский премьер Дмитрий Медведев. Минпромторг РФ должен будет проконтролировать использование средств и представить доклад к 1 февраля.

SSJ-100 разработан и произведен АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК" при участии итальянского машиностроительного холдинга Leonardo-Finmeccanica. Сейчас эти самолеты эксплуатируются "Аэрофлотом", "Газпром авиа", "Якутией", "Ямалом", "ИрАэро", "Азимутом", МВД России, МЧС, "СЛО Россия", "РусДжетом" и "Северсталью".