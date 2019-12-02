В Смоленске отпустили из СИЗО 60-летнюю последовательницу "Свидетелей Иеговы"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Смоленска отпустил из СИЗО 60-летнюю последовательницу "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в РФ - ИФ) в Смоленске Татьяну Галькевич под домашний арест, сообщается на сайте религиозной организации.

Отмечается, что женщина провела в СИЗО полгода.

Она подозревается в участии в экстремистской деятельности (часть 2 статьи 282.2 УК).

"По версии следствия, женщина участвовала в совместных молитвах "Иегове" и обсуждении толкований Библии... предоставила помещение своей квартиры для проведения в условиях конспирации собраний" (из постановления о привлечении в качестве обвиняемого)", - сообщается на сайте.

По данным религиозной организации, в Смоленске по уголовным делам, связанным со "Свидетелями Иеговы", проходят восемь человек.

В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.