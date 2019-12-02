Поиск

В Смоленске отпустили из СИЗО 60-летнюю последовательницу "Свидетелей Иеговы"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Смоленска отпустил из СИЗО 60-летнюю последовательницу "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в РФ - ИФ) в Смоленске Татьяну Галькевич под домашний арест, сообщается на сайте религиозной организации.

Отмечается, что женщина провела в СИЗО полгода.

Она подозревается в участии в экстремистской деятельности (часть 2 статьи 282.2 УК).

"По версии следствия, женщина участвовала в совместных молитвах "Иегове" и обсуждении толкований Библии... предоставила помещение своей квартиры для проведения в условиях конспирации собраний" (из постановления о привлечении в качестве обвиняемого)", - сообщается на сайте.

По данным религиозной организации, в Смоленске по уголовным делам, связанным со "Свидетелями Иеговы", проходят восемь человек.

В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

Смоленск Свидетели Иеговы

Новости
Борьба с иноагентами

Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Что произошло за день: понедельник, 2 декабря

В МЧС объяснили, что мост в Оренбурге рухнул во время ремонта

В МЧС объяснили, что мост в Оренбурге рухнул во время ремонта

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Путин снял запрет на свастику в искусстве и науке

Судья по делу о банкротстве "ЮТэйр" обвинил авиакомпанию в жульничестве

Судья по делу о банкротстве "ЮТэйр" обвинил авиакомпанию в жульничестве

Жителям Дальнего Востока еще год разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС

Жителям Дальнего Востока еще год разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС

Аэропорт "Домодедово" получил анонимный сигнал об угрозе взрыва

Аэропорт "Домодедово" получил анонимный сигнал об угрозе взрыва

Курильщики в РФ готовы бороться с новыми запретами на потребление табака

Курильщики в РФ готовы бороться с новыми запретами на потребление табака

В Кремле назвали оценочными высказывания Володина по Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');