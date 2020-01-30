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В Печоре задержали подозреваемых сторонников "Свидетелей Иеговы"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Печоре задержаны 60-летний и 43-летний жители Печоры, которых подозревают в организации или участии в деятельности организации "Свидетели Иеговы", которая считается в России экстремистской и запрещена с апреля 2017 года. В их отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по Коми.

Старшего подозреваемого считают организатором местного сообщества, второго - участником.

По версии следствия, предполагаемый организатор в 2018-2019 годах продолжал деятельность "Свидетелей Иеговы", хотя знал, что организация запрещена. Он организовывал и проводил конспиративные собрания, координировал проповедничество. Второй подозреваемый и ряд неустановленных лиц принимали в этом участие.

Следователи попросили суд арестовать обоих задержанных. По делу прошли обыски и допрошены двадцать человек.

Коми Печора Свидетели Иеговы СКР

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