В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле ориентируются на то, что команду на уничтожение российского Су-24 в 2015 году отдал не президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Эрдоган лично отдал приказ об ударе.

"Эта информация - она такая достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько можно считать эту информацию достоверной. Мы ориентируемся на заявления, в том числе и публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета", - сказал Песков.

Трагедия с Су-24 привела к серьезному кризису в российско-турецких отношениях. В частности, российско-турецкое соглашение о поездках граждан было приостановлено с 1 января 2016 года. Кроме того, были введены ограничения на ввоза ряда турецких товаров.

Также Песков прокомментировал заявление Эрдогана о том, что дружба с Москвой не мешает Турции быть в НАТО. Пресс-секретарь подчеркнул, что дружественные отношения с Россией не могут быть препятствием для других стран в их партнерских отношениях с третьими государствами.