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Путин отменил часть санкций против Турции

Частично возобновляется действие соглашения РФ и Турции о взаимных поездках граждан

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим указом частично возобновляется действие соглашения о взаимных поездках граждан РФ и Турции.

Решение президента РФ выводит из-под ограничений граждан Турции как со служебными, так и со специальными паспортами - независимо от целей их поездки в Россию. Однако есть оговорка: это будет актуально, если Турция "на основе принципа взаимности" сделает то же самое для россиян, имеющих действительные служебные паспорта.

Российско-турецкое соглашение о поездках граждан было приостановлено с 1 января 2016 года. Об этом говорилось в указе Путина от 28 ноября 2015 года "О мерах по обеспечению нацбезопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".

Причиной указа стал кризис в отношениях между Москвой и Анкарой, после того как турецкий самолет 24 ноября сбил над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24.

Действие соглашения уже было частично возобновлено указом президента от 9 февраля этого года. Тогда соглашение стало распространяться на граждан Турции с действительными специальными паспортами. Речь шла о краткосрочных командировках тех, кого Турция направляла в свои дипломатические представительства и консульские учреждения. Это касалось и профессиональных водителей на международных автоперевозках. Условием тогда тоже называлось принятие аналогичных мер со стороны Турции.

РФ Турция

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