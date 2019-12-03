Кот выбросил ребенка из окна в Новом Уренгое

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Кот спровоцировал падение с девятого этажа семилетней девочки в Новом Уренгое, она приземлилась в сугроб и отделалась легкими травмами.

Пресс-служба СУ СКР в Ямало-Ненецком автономном округе сообщает, что инцидент произошел в минувшую субботу утром.

Женщина собиралась на прогулку с семилетней дочкой и перед этим ненадолго оставила ее одну в квартире. В это время ребенок оделся, надел на себя ранец, в который посадил любимого кота.

Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где она, открыла окно и высунулась наружу.

"Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз. По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб", - говорится в сообщении.

Девочку доставили в больницу и оказали медпомощь. Травм, представляющих угрозы для ее жизни, нет.

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО агентству "Интерфакс" уточнили, что кот выпал из окна вместе с девочкой. Он не пострадал.