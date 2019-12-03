Поиск

Кот выбросил ребенка из окна в Новом Уренгое

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Кот спровоцировал падение с девятого этажа семилетней девочки в Новом Уренгое, она приземлилась в сугроб и отделалась легкими травмами.

Пресс-служба СУ СКР в Ямало-Ненецком автономном округе сообщает, что инцидент произошел в минувшую субботу утром.

Женщина собиралась на прогулку с семилетней дочкой и перед этим ненадолго оставила ее одну в квартире. В это время ребенок оделся, надел на себя ранец, в который посадил любимого кота.

Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где она, открыла окно и высунулась наружу.

"Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз. По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб", - говорится в сообщении.

Девочку доставили в больницу и оказали медпомощь. Травм, представляющих угрозы для ее жизни, нет.

В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО агентству "Интерфакс" уточнили, что кот выпал из окна вместе с девочкой. Он не пострадал.

Новый Уренгой ЯНАО

Новости по теме

Новости

В Минкомсвязи связали проблему интернет-пиратства с нехваткой легального контента

В Минкомсвязи связали проблему интернет-пиратства с нехваткой легального контента
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в "Шереметьево"

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в "Шереметьево"

РФ по итогам 10 лет заняла 117-е место в рейтинге благотворительности

Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному заключению

КПРФ проведет общероссийскую акцию протеста против "очернения" коммунистов

Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки

Дума приняла закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки

ФСБ задержала участников "Хизб ут-Тахрир", вербовавших мусульман и мигрантов

Конфликт России с Турцией

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24

Пьяный житель Татарстана убил экс-жену, сына и пасынка

"Эсеры" не поддержат закон о домашнем насилии из-за риска передачи детей в гей-семьи за рубеж

"Эсеры" не поддержат закон о домашнем насилии из-за риска передачи детей в гей-семьи за рубеж
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');