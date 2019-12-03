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Иностранцы в РФ будут сдавать комплексный экзамен на знание языка и истории

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении два законопроекта по проведению экзаменов по русскому языку и истории России для иностранцев, а также об ответственности за нарушение их проведения.

Правительственные законопроекты предусматривают, что экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ (комплексный экзамен - ИФ) для иностранных граждан, а также выдача сертификатов проводятся образовательными организациями, включенным в утвержденный перечень.

Законопроект предлагает установить единую форму и порядок проведения комплексного экзамена, требований к минимальному уровню знаний, порядка и сроков хранения материалов.

Требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ зависят от цели приезда: трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.

От этого также будет зависеть срок действия выдаваемого сертификата. В настоящее время он выдается с единым сроком действия на пять лет.

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предусматривает введение за нарушения требований проведения комплексного экзамена.образовательными организациями и должностными лицами административных штрафов в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, и от 30 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Госдума

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