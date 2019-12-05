В Риге прошло шествие в защиту образования на русском языке

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU -Более 500 человек в четверг собрались в Риге на акцию, организованную Русским союзом Латвии (РСЛ) и Штабом защиты русских школ в поддержку доступности образования на родном языке.

Во время шествия от здания Министерства образования и науки к памятнику Свободы неизвестный мужчина поднял российский флаг, что послужило предметом разногласий среди собравшихся. Несмотря на то, что другие участники акции указали мужчине на неоправданность его действий, он продолжал спорить с ними, флаг не убрал.

На протестующих поверх верхней одежды были надеты майки, к которым были прикреплены значки с надписью на английском языке: "Русские школы навсегда!". Было подготовлено несколько плакатов на английском языке с надписями: "Остановите лингвистический геноцид!", "Наш язык - это наша душа, наши права!" и др.

Протестующие также держали плакаты с надписями на латышском языке, например, "Учить латышский язык - да! Учиться на латышском языке - нет!".

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов заявил, что обычно такие шествия проходят по субботам, но в этот раз был выбран рабочий день, чтобы люди могли присоединиться к мероприятию после работы.

У памятника Свободы также прошел сбор подписей под петицией к руководству ЕС с требованием повлиять на латвийские власти в вопросе доступности образования на русском языке.