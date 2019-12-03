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ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро жителю Йошкар-Олы за пытки в полиции

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес решение о выплате компенсации морального вреда в сумме 25 тысяч евро жителю Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) Алексею Конакову, который обвинял сотрудников правоохранительных органов РФ в пытках, а затем - в неэффективном расследовании данного инцидента.

Во вторник судьи в Страсбурге пришли к выводу, что в данном случае была два раза нарушена статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрещение пыток), сообщает межрегиональная общественная организация "Комитет против пыток".

По данным организации, 12 марта 2006 года Конаков был задержан и доставлен в управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, в настоящее время ликвидирована) по республике Марий Эл.

"Там, по словам Алексея, наркополицейские избивали его в течение трех часов, требуя признания в покупке и сбыте наркотических средств, надевали на голову противогаз, перекрывая при этом доступ воздуха. Несмотря на избиения, Конаков не признался в инкриминируемых ему преступлениях. В ходе обыска в квартире Конакова наркотических веществ или запрещенных предметов найдено не было", - говорится в сообщении.

После обыска мужчину отправили в изолятор временного содержания, где он провел двое суток. По данным правозащитников, при осмотре у Конакова были обнаружены ссадины и кровоподтеки.

В сообщении отмечается, что йошкаролинец после инцидента обращался в следственные органы с заявлением о преступлении, однако уголовное дело в отношении наркополицейских так и не было возбуждено. Поэтому юристы "Комитета против пыток" в 2006 году подали жалобу в ЕСПЧ.

В ноябре сообщалось, что ЕСПЧ обязал российские власти выплатить компенсацию в 25 тыс. евро россиянке, заявившей, что в детстве стала свидетельницей избиения отца пришедшими задержать его сотрудниками ФСКН.

ЕСПЧ Алексей Конаков ФСКН Йошкар-Ола Марий Эл

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