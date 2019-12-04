В Хабаровском крае выбрали сенатора от краевой думы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательной думы Хабаровского края на внеочередном заседании краевого парламента в среду наделили полномочиями члена Совета Федерации депутата от ЛДПР Сергея Безденежных.

"Большинство проголосовали за кандидатуру Безденежных", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе думы.

Это уже второе голосование по кандидатуре сенатора от краевой думы. 23 октября депутаты наделили полномочиями сенатора Дмитрия Приятнова, также представляющего ЛДПР, однако позже выяснилось, что избирательная комиссия не указала в его биографии наличие погашенной судимости. После обнародования сведений Приятнов написал заявление о сложении полномочий.

Безденежных был избран депутатом по Тополевскому одномандатному округу. В соответствии с законом он должен сложить с себя полномочия депутата. Довыборы по этому округу будут проведены в сентябре 2020 года.

Как сообщалось, в ходе состоявшихся 8 сентября выборов наибольшее число мест в Законодательной думе Хабаровского края - 30 из 36 - получили представители партии ЛДПР, которые по партийным спискам набрали 56,12% голосов. Кандидаты от этой партии также выиграли выборы в 22 из 24 одномандатных округах. Второе место по партийным спискам заняла КПРФ (17,24%), третье место - "Единая Россия" с 12,54% голосов.