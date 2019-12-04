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Депутаты Хабаровской краевой думы со второй попытки выберут сенатора

Избранный ранее сенатор сложил полномочия из-за выявленной судимости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос о выборе представителя Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва в Совете Федерации внесен в повестку дня внеочередного заседания краевого парламента в среду, сообщает пресс-служба думы.

По данным пресс-службы, прежний сенатор Дмитрий Приятнов, который был избран представителем думы в Совете Федерации 23 октября, написал заявление о сложении полномочий в связи с обнародованием факта об имеющейся у него погашенной судимости. Также он отказался от мандата депутата.

По информации пресс-службы, в комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления поступили предложения по двум кандидатурам.

"Фракцией КПРФ внесено предложение о наделении полномочиями члена Совета Федерации Максима Кукушкина, фракцией ЛДПР - Сергея Безденежных", - сказано в сообщении.

Большинством голосов члены комитета выбрали кандидатуру Безденежных и предложили рассмотреть вопрос о наделении его полномочиями члена Совета Федерации - представителя от Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва.

Согласно закону, в случае избрания депутата членом Совета Федерации, он должен будет оставить депутатский мандат.

Безденежных был избран депутатом по Тополевскому одномандатному округу. Если его кандидатуру утвердят, то довыборы по этому округу будут проведены в сентябре 2020 года.

Как сообщалось, в ходе состоявшихся 8 сентября выборов наибольшее число мест в Законодательной думе Хабаровского края - 30 из 36 - получили представители партии ЛДПР, которые по партийным спискам набрали 56,12% голосов. Кандидаты от этой партии также выиграли выборы в 22 из 24 одномандатных округах. Второе место по партийным спискам заняла КПРФ (17,24%), третье место - "Единая Россия" с 12,54% голосов.

Хабаровский край

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