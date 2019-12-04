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Ребенка госпитализировали в состоянии комы из аквапарка в Амурской области

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Врачи Амурской областной больницы в Благовещенске борются за жизнь 9-летнего мальчика, который 3 ноября чуть не утонул в бассейне в одном из развлекательных центров города.

"Случай непростой. Ребенок в настоящее время находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Врачи проводят весь необходимый комплекс мер", - сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве здравоохранения региона.

"По факту госпитализации из аквапарка 9-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СУ СКР по Амурской области.

По данным следствия, вечером 3 декабря пятеро детей и двое взрослых отдыхали в аквапарке.

9-летний мальчик, без присмотра взрослых самостоятельно зашел в бассейн. Плавать ребенок не умеет, поэтому сразу начал тонуть.

"Значительный промежуток времени мальчик провел под водой, пока его не достал инструктор-спасатель аквапарка. В состоянии комы ребенок был доставлен в больницу", - отмечается в сообщении.

Амурская область

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