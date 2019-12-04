СКР задержал полицейских, подозреваемых в избиении очевидца преступления в Приморье

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело по статье "превышение полномочий" в отношении трех полицейских, которых подозревают в избиении очевидца преступления в полицейском отделении, решается вопрос о мере пресечения.

"По подозрению в совершении преступления задержаны три сотрудника МО МВД "Кавалеровский". В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в среду на сайте Следственного управления СКР по Приморскому краю.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что с 26 по 28 октября 2019 года в помещении отдела полиции в поселке Кавалерово сотрудники полиции "применили недозволенные методы расследования" к местному жителю, ставшему очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района.

Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение осуществляется сотрудникам УСБ МВД России по Приморскому краю.

"В отношении сотрудников межмуниципального отдела МВД России "Кавалеровский" проводится служебная проверка. По ее результатам действиям полицейских будет дана принципиальная оценка и приняты соответствующие меры реагирования", - приводятся в сообщении информация пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.