Приморский суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в избиении очевидца

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Приморском крае взял под стражу двух полицейских, которых подозревают в избиении очевидца преступления в отделении МВД в поселке Кавалерово, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого Следственного управления СКР.

Там отметили, что вопрос о мере пресечения для третьего полицейского пока не рассмотрен.

Против троих полицейских возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Их подозревают в избиении очевидца преступления в отделении МВД "Кавалервский".

По версии следствия, с 26 по 28 октября 2019 года в отделе полиции в Кавалерово сотрудники полиции "применили недозволенные методы расследования" к местному жителю, ставшему очевидцем преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района.