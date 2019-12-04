Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в доме под Белгородом

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения стены дома в Белгородской области, сообщили "Интерфаксу" в среду пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По его словам, в настоящее время продолжается вывоз мусора.

При проведении работ по ликвидации последствий ЧС было задействовано 209 человек и 66 единиц техники.

Глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков сообщил, что всем жителям дома и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.

Как сообщалось, информация о взрыве бытового газа по улице Шаландина в поселке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 во вторник.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

По версии следствия, в результате взрыва газа в квартире на первом этаже жилого дома по улице Шаландина в поселке Яковлево обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа. Под завалами обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения. Еще шесть человек госпитализированы с травмами.

Всего были эвакуированы 18 человек, среди них семеро детей.

Как сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, всем пострадавшим жильцам дома будет выплачено по 30 тыс. рублей на текущие расходы. По имущественным потерям решение будет принято в среду.

По словам губернатора, на месте разрушенного газом дома придется строить новый дом. Окончательное решение примут эксперты.

Властями было принято решение о размещении всех пострадавших в круглогодичном лагере "Прометей", однако большинство из них решили остановиться у родственников.

По информации местных СМИ, причиной разрушения стены дома мог стать взрыв котла в одной из квартир на первом этаже.