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Число пострадавших от взрыва газа в Белгородской области достигло шести

18 человек эвакуированы, один человек может находиться под завалами

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - От взрыва бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области (находится в 30 км от Белгорода) пострадали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры.

"Четверо пострадавших госпитализированы в Яковлевскую ЦРБ и двое - в ожоговый центр. В настоящее время завалы еще разбираются", - сказал представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, на место происшествия выехал прокурор области. Прокуратурой организована проверка.

В пресс-службе регионального Главного управления МЧС агентству уточнили, что обрушилась внешняя стена 4-этажного дома с 1-го по 4-й этажи, частично повреждены перекрытия, на месте обрушения работают спасатели. Эвакуированы 18 человек.

Как сообщалось, информация о взрыве бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 по Москве.

В зону происшествия выехали психологи МЧС России. Жители дома были эвакуированы, для временного размещения подготовлен пункт временного размещения.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в четырехэтажном доме в поселке Яковлево в Белгородской области.

"Взрыв произошел, когда люди возвращались с работы. В доме прописаны 23 человека. С пятью жильцами не удавалось установить связь, затем они нашлись. Но, по заверениям жильцов, под завалами остаются двое", - сказал источник.

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В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что число пострадавших при взрыве газа в Белгородской области возросло до пяти человек, сообщил в МЧС РФ. "Из под завалов извлечена живой женщина", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ещё один человек может находиться под завалами.

Белгородская область

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