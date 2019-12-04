Экс-владельцу "СУ-155" Балакину запретили покидать РФ до завершения дела о его банкротстве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце ноября удовлетворил заявление финансового управляющего экс-владельца АО "СУ-155" Михаила Балакина о временном ограничении права бизнесмена выезжать за пределы РФ до завершения процедуры его банкротства.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, в случае выезда Балакина из России "имеется существенный риск невозвращения должника и неисполнения им обязательств перед кредиторами, что причинит им особо крупный ущерб".

Управляющий, настаивая на необходимости принятия мер, указал на то, что из выписок по банковским счетам должника следует, что он в 2014-2016 годах неоднократно выезжал за пределы России, оплачивая различные услуги во Франции, Швейцарии, Австрии, Германии и Испании.

При этом Балакин покупал иностранную валюту в сумме, эквивалентной 39,7 млн рублей, а также оплачивал иностранные счета за свою бывшую супругу.

Суд установил, что Балакин уклоняется от исполнения своих обязанностей, возникших в связи с процедурой банкротства, не отвечает на запросы финансового управляющего.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы за несколько месяцев 2019 года включил в реестр кредиторов Балакина задолженность в размере более 3 млрд рублей.

Череда банкротств

Балакин был признан банкротом 26 марта по заявлению ООО "АлмазИнвест", к которому перешли права требования на сумму 2,4 млрд рублей, в том числе от Росбанка , в дополнение к долгу на 1,8 млрд рублей. Кроме того, в реестр кредиторов на тот момент были включены требования банка "ФК Открытие" (3,5 млрд рублей), ИП Ирины Евстигнеевой (1,5 млрд рублей, права требования получены по цепочке сделок от Росбанка), Инвестторгбанка (849,9 млн рублей), НС банка (415,1 млн рублей) и Сбербанка России (126,4 млн рублей).

Суд 3 сентября продлил срок реализации имущества Балакина до февраля 2020 года и назначил следующий отчет финансового управляющего Артема Соболева на 11 февраля 2020 года.

Группа компаний "СУ-155" была одним из крупнейших российских строительных холдингов, в ее состав входили более 80 промышленных предприятий и строительных организаций.

В ноябре 2014 года стало известно о проблемах СУ-155: власти Подмосковья заявили, что группа должна бюджету области около 1 млрд рублей за аренду земельных участков. Затем последовали иски кредиторов, а в марте 2015 года - дефолт по облигациям на 2,3 млрд рублей. По итогам 2014 года долг компании оценивался более чем в 25 млрд рублей.

Компания приостановила строительство нескольких крупных жилых комплексов на территории Москвы, Московской области и других регионов - в общей сложности недостроенными остались 145 домов.

В соответствии с решением правительственной комиссии, в 2015 году ответственным за достройку 130 объектов в 14 регионах стал банк "Российский капитал", 15 домов в Звенигороде были переданы компании "Стройпромавтоматика". Общая стоимость работ оценивалась в 49 млрд рублей.

Строительство большей части объектов завершено.

В апреле 2018 года суд признал АО "СУ-155" - крупнейшую компанию группы - банкротом.

Балакин в сентябре 2018 года баллотировался на пост мэра Москвы, победителем выборов стал Сергей Собянин с результатом 70,17% голосов. Балакин по числу голосов занял последнее место с 1,87% голосов.