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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Москва займется обслуживанием инженерных объектов обанкротившегося "СУ-155"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы займутся обслуживанием 238 инженерных объектов обанкротившегося "СУ-155", сообщил столичный Департамент городского имущества.

Арбитражный суд Московской области по иску департамента признал право собственности города на эти объекты, рассказал через пресс-службу руководитель департамента Максим Гаман.

К городу перешло 47,65 тысячи м сетей и 7,4 тысячи кв. м различных сооружений. По словам Гамана, город оформляет 83 объекта теплосети протяженностью 19,5 тысячи м, 14 центральных тепловых пунктов общей площадью более 7 тысяч кв. м, 64 водопроводных объекта общей протяженностью 11,5 тысячи м и другие.

Ранее в отношении АО "СУ-155" было возбуждено дело о банкротстве и инженерная инфраструктура компании осталась без надлежащего ухода. Москвичи начали жаловаться. Но у властей и сетевых организаций прав на эти объекты не было, а передать их в собственность в установленном порядке было невозможно из-за отсутствия техдокументации и начавшейся процедуры банкротства застройщика.

Всего в Москве было выявлено шесть "долгостроев" АО "СУ-155".

"СУ-155" - промышленно-строительная группа компаний с замкнутым производственным циклом, как ЗАО существовала с 1993 года. Группа строила жилье во многих регионах и до 2015 года была одним из крупнейших застройщиков страны. После изменения законодательства и падения спроса на жилье, она потеряла возможности достраивать дома и выполнять обязательства перед дольщиками. В сентябре 2015 года арбитраж Москвы ввел в отношении группы процедуру наблюдения по иску Банка Москвы, в декабре "СУ-155" попала под санацию банком "Российский капитал", а в апреле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал АО "СУ-155" банкротом.

Су-155 Максим Гаман Москва Арбитраж Московской области
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